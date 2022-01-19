Кяхтинский район, Бурятия, 19 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Бурятии отчитались о ликвидации всех очагов заразного узелкового дерматита сельскохозяйственных животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики, всего в очагах было уничтожено 2280 голов скота.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Вакцинация скота от нодулярного дерматита в Бурятии

Вспышка опасной инфекции была зафиксирована в двух сёлах Кяхтинского района 27 декабря. Спустя несколько дней число очагов выросло до восьми-девяти в пяти районах, в связи с чем на борьбу с болезнью были мобилизованы ветеринары со всей республики.

«Болезнь характеризуется высокой контагиозностью, т. е. одно больное животное за 10−14 дней способно заразить всё стадо и стать причиной настоящей эпидемии. В связи с чем правительством Республики Бурятия было решено ликвидировать больных и контактных животных для недопущения дальнейшего распространения», — отметили в ведомстве.

Ситуация могла выйти из-под контроля с наступлением тепла и выходом насекомых, что ставило под угрозу тотального заражение всё поголовье скота в республике и даже в соседних регионах.

К настоящему времени все очаги ликвидированы, продолжается работа по вакцинации животных. Всё поголовье скота в республике будет привито в феврале 2022 года.