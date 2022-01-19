Алжир, , 09:41 — REGNUM Свобода слова гарантирована в Алжире, но в рамках уважения. С таким заявлением выступил президент республики Абдельмаджид Теббун в столице страны Алжире.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Говоря о праве членов общества на выражение мнений, он подчеркнул, что политические рассуждения не имеют никакого отношения к оскорблениям, распространению лжи и попыткам обмануть государство нечестными методами.

«Политические рассуждения и свобода слова гарантированы, но в рамках уважения», — сказал Теббун.

Алжирский лидер добавил, что привлечение нового поколения молодых людей помогло создать в стране честные конституционные институты, «без грязных денег». В слабом государстве невозможна демократия, слабость способствует анархии и уступкам по принципиальным вопросам, подчеркнул он.

Алжир следует курсом, направленным на «отказ от обращения к внешним заимствованиям». Такие обращения означают возможные трудности для суверенитета и свободы решений Алжира, для свободы защищать справедливые дела, во главе которых стоят Западная Сахара и Палестина, также заявил Теббун.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года лидеры Алжира и Туниса договорились о совместных действиях в Ливии.

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