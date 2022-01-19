Москва, 19 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве в рамках региональной программы капитального ремонта жилых домов в 2022 году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов, сообщается на портале мэра столицы.

City-yaroslavl.ru Лифт

Работы по замене лифтов уже начались во всех административных округах столицы в соответствии с утвержденными графиками. Больше всего лифтов обновят в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном АО.

Если в подъезде жилого дома несколько лифтов, то их меняют поочередно. Оборудование для лифтов произведено в Москве и Подмосковье и соответствует всем требованиям безопасности и комфорта.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в Москве заменили 3005 лифтов, с 2011 года — более 39 тысяч лифтов.

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