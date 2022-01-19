Астана, 19 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Спортсмены из Казахстана впервые выступят на Олимпийских играх в форме, на которой будет написано название страны на казахском языке. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке — «Qazaqstan», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на зимнюю Олимпиаду в Пекине спортсмены отправятся в новой форме. Ранее название страны на форме сборной Казахстана указывалось на английском языке — «Kazakhstan».

В НОК отметили, что Международный олимпийский комитет (МОК) дал разрешение на изменение элемента экипировки — с международного обозначения на национальный.

Напомним, в 2017 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В январе 2021 года сообщалось, что перевод казахского алфавита на латиницу будет проходить постепенно в 2023—2031 годах.