Краснодар, , 09:27 — REGNUM Территории в станице Смоленской Северского района Краснодарского края были подтоплены в результате выхода из берегов реки Афипс в ночь на 19 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

Эвакуация людей не понадобилась, однако спасатели развернули пункт временного размещения на 500 человек.

По данным на утро 19 января вода пошла на спад, устраняются последствия подтопления. С 09:00 к оценке ущерба приступят оценочные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды. Накануне в Абинском районе вода из реки вышла на проезжую часть федеральной дороги. В хуторе Новоукраинский Крымского вода поднялась в полях. Режим повышенной готовности из-за непогоды действует в Новороссийске, Выселковском, Павловском, Брюховецком и Крымском районах.