Краснодар, 19 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Территории в станице Смоленской Северского района Краснодарского края были подтоплены в результате выхода из берегов реки Афипс в ночь на 19 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Эвакуация людей не понадобилась, однако спасатели развернули пункт временного размещения на 500 человек.

По данным на утро 19 января вода пошла на спад, устраняются последствия подтопления. С 09:00 к оценке ущерба приступят оценочные комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды. Накануне в Абинском районе вода из реки вышла на проезжую часть федеральной дороги. В хуторе Новоукраинский Крымского вода поднялась в полях. Режим повышенной готовности из-за непогоды действует в Новороссийске, Выселковском, Павловском, Брюховецком и Крымском районах.