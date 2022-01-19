Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновске отправили лечиться в психиатрический стационар местную жительницу, в отношении которой расследовалось уголовное дело об истязании детей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Ульяновскими следователями возбуждено уголовное дело по сообщению об оставлении в опасности двух детей Ulyanovsk.sledcom.ru

Фигуранткой уголовного дела стала 26-летняя жительница Ульяновска. В управлении выяснили, что женщина не заботилась о своих детях.

Правоохранители установили, что с января по июль 2021 года она неоднократно оставляла детей (двухлетнего и пятилетнего) одних дома на длительный период без питания и ухода.

«Кроме того, испытывая неприязнь к старшему сыну, она неоднократно применяла в отношении него физическую силу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у женщины хроническое психическое расстройство. Решением суда она помещена на лечение в психиатрический стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области получила реальный срок местная жительница, которую уличили в жестоком обращении с малолетним сыном. Троих её детей отдали под опеку.

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