Москва, , 09:25 — REGNUM Скандала с участием российской балерины Анастасии Волочковой и её спутника Сергея, который разгорелся на рейсе SU 325 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшем с Мальдивских островов, может дойти до суда. Как заявила сама артистка в беседе с «Известиями», она намерена подать в суд на члена экипажа, который, по её словам, спровоцировал конфликт.

Анастасия Волочкова Геннадий Калашников

По словам Сергея, который рассказа подробности произошедшего, они с Волочковой сидели в самолёте, с балериной общались пассажиры.

«И в какой-то момент я принёс кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить», — добавил мужчина.

По его словам, после этого к паре подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее, высказывая претензии об отсутствии у Волочковой защитной маски, хотя она была просто приспущена.

«Беру камеру, перевожу камеру на самолет, 90% [пассажиров сидят] без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались», — рассказал Сергей.

После приземления самолёта Волочкову и её спутника доставили в полицейский участок, где их продержали пять часов, а потом отпустили.

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, моё время, клевета», — подчеркнула Волочкова.