Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Вышло масштабное обновление видеоигры FIFA Mobile для устройств под управлением iOS и Android. Об этом 19 января ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании Electronic Arts (EA).

Мячи FIFA fdecomite

Издатель отметил, что FIFA Mobile получила ряд улучшений игрового процесса и обновлённые визуальные эффекты, кроме того, разработчики переработали в симуляторе звук. Желающие скачать новую версию игры могут найти её в магазинах приложений App Store и Google Play.

«Это обновление — результат масштабного сотрудничества между нашими студиями в Китае и Ванкувере», — сообщил глава EA SPORTS FIFA Mobile Лоуренс Кох. Руководитель китайского подразделения Джейс Янг в свою очередь отметил, что это крупное обновление «готовилось несколько лет». «Мы прислушивались к отзывам игроков со всего света, которые и легли в основу нововведений и улучшений игрового процесса», — добавил Янг.

Для справки: EA анонсировала футбольный симулятор FIFA Mobile 16 августа 2016 года на выставке Gamescom 2016, релиз игры состоялся 11 октября 2016-го. Изначально игра также вышла на устройствах под управлением Windows, но в ноябре 2017-го разработчик прекратил поддержку этой версии.

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