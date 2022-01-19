Пятигорск, Ставропольский край, , 09:24 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор членам преступной группы, которых признали виновными в похищении человека ради выкупа в 2018 году. Одному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, другого отправили в места лишения свободы на шесть лет, сообщили 19 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Подозреваемый в похищении Moscow.sledcom.ru

В суде оба обвиняемых полностью отказались от предъявленных им обвинений в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья из корыстных побуждений, и в вымогательстве. Из подробностей уголовного дела известно, что в 2018 году группа жителей села Винсады Предгорного муниципального округа и города Пятигорска совершила похищение мужчины.

Злоумышленники отвезли его в нежилое помещение в городе Пятигорске и с помощью угроз пистолетом и пыток паяльником требовали передать им 850 тыс. рублей.