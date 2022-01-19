Нур-Султан, 19 января 2022, 09:24 — REGNUM Власти Казахстана и Европейский союз подтвердили стремление развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество, сообщила 19 января пресс-служба МИД республики по итогам рабочей поездки министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Брюссель.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил прошедшие в городах республики беспорядки.
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