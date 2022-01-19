Якутск, 19 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Новым указом главы Якутии Айсена Николаева введены антиковидные ограничения. Руководитель региона распорядился сократить заполняемость залов в учреждениях культуры и запретил присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 января в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Теперь на мероприятиях в театрах, кинотеатрах и домах культуры может присутствовать не более 50% от вместимости помещения (было — 75%). Детские игровые комнаты, аттракционы и развлекательные центры снова закрыли, с июля 2021 года они проработали чуть больше месяца.

«Посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров обучающимися общеобразовательных организаций, переведенных на дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих муниципальных образований Якутии, не допускается», — поясняется в указе

Там также прописано сокращение срока самоизоляции с двух недель до одной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было на час сокращено время работы заведений общепита в республике. Работающее население региона рекомендовано перевести на удалённый режим.