Москва, 19 января 2022, 09:22 — REGNUM В Москве средняя стоимость парковочного места в центре Москвы на торгах составила 499 206 рублей, сообщил 19 января руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Парковка
Парковка
radcliffe dacanay

Он рассказал, что по самой низкой цене — 105,5 тысячи рублей — было продано парковочное место в СЗАО.

Всего в 2021 году Москва реализовала 6,5 тыс. машино-мест, что на 4 тыс. больше, чем годом ранее. В среднем на каждый лот претендовали по четыре участника. На традиционных торгах с повышением цены реализовано 1200 машино-мест.