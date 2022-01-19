Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве средняя стоимость парковочного места в центре Москвы на торгах составила 499 206 рублей, сообщил 19 января руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Парковка radcliffe dacanay

Он рассказал, что по самой низкой цене — 105,5 тысячи рублей — было продано парковочное место в СЗАО.

Всего в 2021 году Москва реализовала 6,5 тыс. машино-мест, что на 4 тыс. больше, чем годом ранее. В среднем на каждый лот претендовали по четыре участника. На традиционных торгах с повышением цены реализовано 1200 машино-мест.