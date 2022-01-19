Под Волгоградом танкисты оставили без света шесть посёлков
Городищенский район, Волгоградская область, 19 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Городищенском районе Волгоградской области танк наехал на бетонную опору воздушной линии электропередачи. Без электричества остались шесть населённых пунктов.
По данным телеграм-канала LiveCorr, 18 января во время марша один из танков снёс столб линии 110 кВ. Опора упала, оборвались провода, в зону отключения попали порядка четырёх тысяч человек.
Фермер Аркадий Дудов, которому принадлежит земля, подтвердил ЧП. «Это всё произошло на моём участке возле СНТ «Яблочное» у ростовской трассы. Там идёт линия МРСК. Произошло всё это примерно
В волгоградском филиале ПАО «Россети Юг» заявили, что оперативно восстановили электроснабжение потребителей.