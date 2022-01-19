Новосибирск, , 09:19 — REGNUM В Новосибирске на 07:00 (время местное) сегодня, 19 января, в купели на р. Обь окунулись 1306 человек, в купели на Обском водохранилище — 850 человек. Такие данные привели в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Крещение

«Ровно в полночь в городе начали свою работу две купели, в Ленинском районе города на реке Обь в районе ул. Заобская, 97 и в Советском районе на акватории Обского водохранилища в районе улицы Софийская, 15», — уточнили в МАСС.

Отмечается, что мероприятие проходит в штатном режиме, без происшествий.