Уфа, , 09:18 — REGNUM Спасатели выехали по тревоге после сообщения о задымлении в помещении школы танцев в Уфе. Об этом 19 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что спасатели Уфы получили информацию о том, что на четвертом этаже Лайфстайл центра Башкирия по ул. Менделеева, д. 205а, наблюдается задымление. Пожарные были подняты по повышенному рангу пожара.

«По прибытию на место внешних признаков не наблюдалось, в ходе разведки установлено, что на 4-м этаже в помещении школы танцев предварительно допущено использование бенгальских огней», — сообщает пресс-служба.

Помещение проветрили, спасатели проводят контрольная проверку этажей и эвакуацию посетителей и персонала.