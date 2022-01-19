США намерены наращивать помощь Афганистану через независимые организации
Вашингтон, 19 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, финансирование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не отвечает интересам» афганского народа.
Салливан подчеркнул, что в Вашингтоне считают целесообразной передачу средств независимым лицам и организациям, которые «превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для нуждающихся жителей Афганистана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложил создать совместный орган из своих представителей и представителей международных организаций для координации распределения запланированной помощи на миллиарды долларов.
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