Вашингтон, 19 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов будут наращивать помощь Афганистану через независимые организации, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

По его словам, финансирование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не отвечает интересам» афганского народа.

«Мы не верим, что простое выписывание карт-бланшей талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как они не принимают меры по формированию инклюзивного и уважающего права (граждан) правительства, отвечает долгосрочным интересам народа Афганистана», — цитирует его Foreign Policy.

Салливан подчеркнул, что в Вашингтоне считают целесообразной передачу средств независимым лицам и организациям, которые «превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости» для нуждающихся жителей Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложил создать совместный орган из своих представителей и представителей международных организаций для координации распределения запланированной помощи на миллиарды долларов.

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