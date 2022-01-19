Сеул, , 09:15 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея Mnd.go.kr

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По их словам, коронавирус выявлен у 70 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, морской пехоты и специального подразделения при министерстве.

Известно, что 69 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1902.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3727.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5805 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 705 902.

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