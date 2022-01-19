Гамбург, Германия, 19 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Санкт-Паули» (Гамбург) одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 1/8 финала Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Санкт-Паули» Этьенн Аменийдо. На 40-й минуте полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель забил мяч в свои ворота.

На 58-й минуте «Боруссия» смогла отыграть одни мяч. Отличился нападающий Эрлинг Холанд с пенальти.

Таким образом, «Санкт-Паули», который выступает во второй Бундеслиге, вышел в четвертьфинал Кубка Германии.