Москва, 19 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. ВМФ России в будущем может получить беспилотный торпедный катер, который сможет в автономном режиме находить и уничтожать подводные лодки противника в дальней морской зоне и в Арктике. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли 19 января сообщает ТАСС.

Сайт «Морские музеи и музейные корабли» Торпедный катер — памятный знак морякам-балтийцам на набережной в Калининграде

По его словам, разработка перспективного беспилотного «охотника» за подводными лодками ведётся «в инициативном порядке».

«После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды».

Отмечается, что при длине порядка 14 метров катер сможет достигать скорости более 35 узлов при волнении моря до шести баллов и автономности более трёх дней. На борту он будет нести две универсальные торпеды калибром 533 мм. Управлять беспилотным боевым кораблём при необходимости сможет небольшой экипаж или удалённый оператор. Арктический вариант охотника за подводными лодками получит усиленный корпус.

Официального подтверждения эта информация в настоящее время не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы проекта 23 900, строящиеся в Керчи, будут оснащены беспилотными надводными и подводными противоминными комплексами.