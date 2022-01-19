Пермь, , 09:13 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Перми обрушилась конструкция остановки общественного транспорта. Люди опасаются подходить к остановочным комплексам. Ранее обрушение произошло в Индустриальном районе. Об этом сообщает «РифейПермь».

Знак автобусной остановки CopyrightFreePictures

Навес автобусной остановки не выдержал тяжести скопившегося снега. По данным СМИ, в обоих случаях конструкции треснули по сварному шву. После ЧП чиновники заявили о тотальных проверках.

«Сразу после инцидента, произошедшего на днях с остановочным навесом в Индустриальном районе, департамент транспорта направил во все районные администрации, которые являются балансодержателями, письмо с требованием провести осмотры подобных конструкций. По итогам обследования будет сформирован перечень конструкций, которые пришли в негодность, и установлена очередность их замен», — сказали в мэрии.

Стоит отметить, в Перми расположено 800 павильонов-навесов.