19 января 2022 | Время чтения 1 мин

Москва, , 17:19 — REGNUM Традиционные крещенские купания проходят в Москве. В этом году православным жителям города доступно для купания 57 купелей.

Все купели для безопасности оборудованы мостками и лестницами, рядом установлены крытые шатры с обогревом, в которых искупавшиеся могут выпить горячего чая. У купелей дежурят медицинские работники, сотрудники полиции и МЧС.

В Северо-Восточном административном округе ежегодно оборудуют купель в Дворцовом пруду парка «Останкино». Освящение купели прошло после завершения торжественной службы в храме Живоначальной Троицы в Останкино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Подготовка купели. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крестный ход. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Студенты Духовной семинарии первыми вошли в воду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Спасатели. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сотрудники полиции. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Полевая кухня. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, все желающие смогут окунуться в купели в течение суток: начиная с 18:00 18 января и до 18:00 19 января. В народе считается, что освящённая в крещенскую ночь вода способна очистить тело и дух от грехов.