Москва,
19 января 2022, 17:19 — REGNUM Традиционные крещенские купания проходят в Москве. В этом году православным жителям города доступно для купания 57 купелей.
Все купели для безопасности оборудованы мостками и лестницами, рядом установлены крытые шатры с обогревом, в которых искупавшиеся могут выпить горячего чая. У купелей дежурят медицинские работники, сотрудники полиции и МЧС.
В Северо-Восточном административном округе ежегодно оборудуют купель в Дворцовом пруду парка «Останкино». Освящение купели прошло после завершения торжественной службы в храме Живоначальной Троицы в Останкино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Подготовка купели. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенская вода. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Служба в храме. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крестный ход. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Освящение купели в Останкинском пруду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Студенты Духовной семинарии первыми вошли в воду. Крещенский сочельник. Церковь Троицы Живоначальной в Останкине. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Спасатели. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Сотрудники полиции. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Полевая кухня. Крещенские купания. Крещенский сочельник. Останкинский пруд. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, все желающие смогут окунуться в купели в течение суток: начиная с 18:00 18 января и до 18:00 19 января. В народе считается, что освящённая в крещенскую ночь вода способна очистить тело и дух от грехов.