Москва, , 09:12 — REGNUM Список наиболее влиятельных в мире женщин в возрасте старше 50 лет из Европы и Африки, а также с Ближнего Востока составил 18 января американский журнал Forbes.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

На первых местах списка находится: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеал, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, соосновательница и медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи и президент Танзании Самиа Сулуху Хассан.

Кроме того, журнал внес в этот список лауреата Нобелевской премии по литературе и члена президиума т.н. координационного совета оппозиции Белоруссии Светлану Алексиевич.

Помимо этого, в списке большое количество представительниц IT-сферы, творческих профессий, экономистов, ученых, основателей и соучредителей различных компаний и других успешных женщин в возрасте от 52 до 87 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что семилетняя девочка из России Анастасия Радзинская, являющаяся ведущей на Youtube-канале Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых в мире блогеров.