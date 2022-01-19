Астана, 19 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Протокол о формировании общего электроэнергетического рынка (ОЭР) на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ратифицировала нижняя палата парламента (Мажилис) Казахстана. Заседание транслировалось 19 января на сайте законодательного органа.

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Протокол, подписанный в Нур-Султане 29 мая 2019 года, вносит изменения в договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергорынка. Такой рынок предполагается сформировать через интеграцию национальных рынков стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

При этом будет соблюдаться баланс экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии, других субъектов ОЭР. Интеграция будет поэтапной, с приоритетом обеспечения электроэнергией внутренних потребителей государств-участников.

«Таким образом, будут созданы условия для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов», — указано в заключении комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

После одобрения нижней палатой парламента законопроект о ратификации должна рассмотреть верхняя палата — Сенат Казахстана.

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