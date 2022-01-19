Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Среди жителей Грузии, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», многие ранее перенесли штамм «Дельта». Об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас примерно 17 — 20% из 1254 случаев реинфицирования, то есть, человек заразился штаммом «Дельта», а затем заразился «Омикроном», — сказал врач.

Руководитель NCDC также призвал сограждан не «храбриться» в связи с тем, что новая мутация коронавируса в подавляющем числе случаев протекает в лёгкой форме. Гамкрелидзе заявил, что лучше избежать заражения и этим штаммом, так как вероятность осложнений тоже есть.

Стоит отметить, что, по данным NCDC Грузии на 18 января, в стране уже 50% случаев заражения коронавирусом, выявленных в последнее время, вызваны «Омикроном». В Тбилиси этот показатель достиг 65%. В Грузии растёт число заражений, но снижается количество пациентов в ковид-госпиталях.

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