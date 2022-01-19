Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM В Бурятии в 2021 году зарегистрировано более 190 случаев отравлений алкоголем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в половине случаев отравившиеся скончались.

Спирт в канистрах 21.мвд.рф

По данным специалистов, основная причина алкогольных отравлений становится неумеренное употребление. Тяжёлые отравления происходит после распития непищевой спиртосодержащей продукции.

«Первыми признаками отравления суррогатами являются тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. При первых признаках отравления необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу», — отметили в управлении.

В ведомстве напоминают о недопустимости употребления непищевых спиртосодержащих веществ.