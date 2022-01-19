Улан-Удэ, 19 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии в 2021 году зарегистрировано более 190 случаев отравлений алкоголем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в половине случаев отравившиеся скончались.

21.мвд.рф Спирт в канистрах

По данным специалистов, основная причина алкогольных отравлений становится неумеренное употребление. Тяжёлые отравления происходит после распития непищевой спиртосодержащей продукции.

«Первыми признаками отравления суррогатами являются тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. При первых признаках отравления необходимо незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу», — отметили в управлении.

В ведомстве напоминают о недопустимости употребления непищевых спиртосодержащих веществ.