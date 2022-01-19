Турин, Италия, 19 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Болельщики Ювентуса

В составе «Ювентуса» голы забили полузащитник Хуан Куадрадо, защитник Даниэле Ругани и нападающие Пауло Дибала и Альваро Мората. У «Сампдории» отличился защитник Андреа Конти.

Таким образом, «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

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