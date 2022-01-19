Барнаул, 19 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Тренд избрания секретарями отделений партии «Единая Россия» глав регионов и городов укрепляется. Вот и на партконференции в Барнауле накануне, 18 января, глава Барнаула Вячеслав Франк был избран секретарём местного отделения «Единой России». Но поможет ли данное назначение накануне больших муниципальных выборов — большой вопрос.

Barnaul.org Вячеслав Франк

«Считаю, что нам необходимо идти к людям, сверять с ними свои планы, узнавать проблемы, требующие скорейшего решения!» — сказал сити-менелдежр, указав на необходимость поиска новых эффективных форм взаимодействия с барнаульцами. Данное событие уже прокомментировали несколько телеграмм-каналов.

«Произошло «неожиданное» — Вячеслав Франк таки возглавил барнаульских едросов в статусе полноценного секретаря, сменив на посту Юрия Еремеева (которого, похоже, ждет создание партийного отделения в какой-нибудь исправительной колонии). Впрочем, насколько активно он будет заниматься партийным строительством — не ясно, потому как на посту мэра у него тоже (вроде бы) немало работы.

Не исключено, что вместо заботы о чистоте дорог и других городских вопросов Вячеслав Генрихович действительно будет заниматься подбором кадров, контролем за сбором партийных взносов и разноской газет, и прочими важными делами. Тем более, что на носу избирательная кампания в барнаульскую думу, которая и для ЕР, и для других партий очень и очень важна», — иронизируют «Алтайские крайности».

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Напомним, в регионе пройдёт 600 избирательных кампаний на замещение 6 000 мандатов различного уровня. Почти 1000 из них — на уровне муниципальных и городских округов, в том числе — Барнаульская городская Дума.

«Но даже несмотря на избрание мэра Франка секретарём партии в ноту общему для ЕР тренду, есть серьёзные сомнения в успехе кампании. Во-первых, сама фигура Франка как секретаря партии вызывает скепсис у многих экспертов. Во-вторых, провальная кампания 2021 для «Единой России» в Алтайском крае, где в краевом Заксобрании ЕР потеряла большинство, вскрыла системные проблемы во внутренней политике региона.

Кроме того, ход там набрали коммунисты, научившиеся эффективно эксплуатировать протестную повестку и победившие на ряде территорий неожиданно сами для себя. Так что в 2022 году в Барнауле, как и в ряде других муниципалитетах Алтайского края, предстоит довольно конкурентная и трудная для «Единой России» кампания», — замечает телеграм-канал «Государь».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Алтайский край станет абсолютным лидером по количеству замещаемых мандатов.

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По итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» абсолютного большинства в краевом Законодательном собрании. Этот факт телеграм-канал «Сибиряк» назвал не иначе, как «барнаульская аномалия».

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