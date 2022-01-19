Париж, , 09:03 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил прошедшие в городах республики беспорядки. Об этом сообщается на сайте МИД Франции.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Министр Жан-Ив Ле Дриан 18 январе провёл переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, который сейчас находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями европейских институтов», — говорится в сообщении.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что «придаёт большое значение прозрачности выявления обстоятельств произошедшего насилия».

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Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших из-за массовых беспорядков Казахстане увеличилось до 227, из них скончалось в медицинских учреждениях 177 человек.

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