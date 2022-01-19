Москва, 19 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Преступлений, связанных со взяточничеством, в России за год стало больше почти на треть. Таковы данные МВД за период с января по декабрь 2021 года включительно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По статистике ведомства, в 2021 году зарегистрировано более 18 тыс. 590 преступлений, связанных со взятками, а это на 27,8% больше, чем в 2020 году. Больше 5 тыс. преступлений — это факты получения взятки, около 4,5 тыс. — дача взятки, более 2 тыс. — посредничество.

Ещё более 7 тыс. преступлений — это мелкое взяточничество. По сравнению с предыдущим годом показатели увеличились на 20,3%, 23,3%, 40,7% и 33,3% соответственно, сообщили в МВД ТАСС.

Всего за минувший год зарегистрировано более 35 тыс. преступлений коррупционной направленности. Превышение относительно предыдущего года — более чем на 14%.

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