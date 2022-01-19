Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Известные представители игровой индустрии отреагировали на новость о покупке Microsoft компании Activision Blizard. Публикации они разместили 18 января в соцсети Twitter.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

По поводу произошедшего высказался в том числе известный аналитик и инсайдер Daniel Ahmad. Он обратил внимание подписчиков на подход Microsoft, который задаёт направление стратегии слияний и поглощений. Эксперт отметил, что по мере роста ценности интеллектуальной собственности Xbox компания делает ставку на охват всех геймеров на всех игровых платформах.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1483440117897437184

Автор агентства Bloomberg Джон Эрлихман перечислил самые значимые приобретения Microsoft и обратил внимание, что суммы сделок по поглощению IT-гигантом других компаний неуклонно растут.

https://twitter.com/JonErlichman/status/1483439033208430592

«Id Software чуть не попала в руки Activision, прежде чем присоединиться к Zenimax. Интересно, что обе дороги в конце концов привели к Microsoft», — написал на своей странице автор Doom и Quake Джон Кармак. Он отметил «большое достижение» главы Activision Blizard Роберта Котика, который так долго руководил компанией и обеспечил ей такой рост.

https://twitter.com/ID_AA_Carmack/status/1483488136634281984

Напомним, о начале процесса приобретения Activision Blizard Microsoft сообщила 18 января 2022 года. Ожидается, что сделка будет завершена к 2023 финансовому году, её сумма составит $68,7 млрд.

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