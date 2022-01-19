Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ проблему хронических пробок на дорогах намерены решить строительством двух путепроводов под железной дорогой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, первый переезд возведут в микрорайоне Шишковка, второй — в Комушке.

Проект путепровода в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

По словам мэра Игоря Шутенкова, мероприятия уже включены в генеральный план и стратегические программы развития города. В настоящее время заключены контракты на разработку технико-экономического обоснования.

Путепровод в Октябрьском районе, как надеются, инициаторы, поможет разгрузить проблемные с точки зрения заторов улицы Бабушкина и Терешковой. Второй объект обеспечит разгрузку проспекта 50-летия Октября и улицы Ербанова на 18−20%.

«Сейчас мы выбрали конкретно эти два путепровода, потому что они на сегодня самые загруженные. Но есть и другие проблемные участки, например, переезд в пос. Почтовый — там пиковая цифра — 1,2 тыс ед./час. Поэтапно будем решать проблему всех загруженных мест», — отметил председатель Проектно-аналитического комитета мэрии Вадим Имидеев.