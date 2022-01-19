Пермь, 19 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Перми продолжаются судебные споры вокруг покупки Товарного двора за счет краевого бюджета. Прокуратура настаивает аннулировании сделки. Но требуемая сумма к взысканию изменилась. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Пока идет рассмотрение дела в суде, здания на территории Товарного двора снесли. Ранее прокуратура требовала вернуть в бюджет всю сумму — около 800 тыс. рублей, сейчас требования снизились до 400 тыс. рублей.

Сейчас суд взял паузу для проведения экспертной оценки стоимости аренды Товарного двора. Следующее заседание назначено на 15 февраля, информирует издание «Business Class».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имущественный комплекс компании «РЖД» выкуплен краевыми властями в 2018 году.