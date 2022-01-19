Забайкальск, Забайкальский край, , 09:00 — REGNUM В настоящее время своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост «Маньчжурия — Забайкальск» ждут свыше 2 тыс. российских грузовиков, из которых 600 находятся около границы физически и остальные — в электронной очереди. Об этом 19 января сообщают «Известия» со ссылкой на грузоперевозчиков и представителей логистических компаний.

Грузовики Peter Mooney

Также указывается, что эту информацию изданию подтвердили в Минтрансе. При этом, согласно данным ведомства, в электронной очереди записано 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей, а у самой границы находится порядка 500 машин.

Кроме этого, отмечается, что, как указывают участники рынка, ожидание проезда грузовиками может составить более одного месяца.

В то же время, как отметили в Минтрансе, в КНР накопилось большое количество товаров, которые не могут вывезти перевозчики из России и потому российские власти ведут переговоры со своими китайскими коллегами по разрешению сложившейся ситуации.

Помимо того, добавляется, что участники рынка считают, что такая ситуация сложилась из-за новых правил работы на границе, которые китайская сторона установила из-за пандемии. При этом, по данным перевозчиков, фактическая пропускная способность таможни составляет порядка 70 грузовиков в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США остались главным торговым партнером Китая, а Россия не вошла в десятку.