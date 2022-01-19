Москва, , 08:59 — REGNUM Приложение для мобильных телефонов «Парковки Москвы» платиновым призером международной премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022, сообщается на портале мэра столицы.

Парковка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приложение «Парковки Москвы» получило премию в номинации «Приложение для информации"‎. Жюри оценило сервис с точки зрения удобства, функциональности и простоты для пользователей.

Онлайн-сервис для смартфонов — это самый удобный способ оплатить парковку. Его скачали 5 млн раз. В конце 2021 года приложение «Парковки Москвы» заработало в тестовом режиме в Санкт-Петербурге.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 28 декабря 2021 года парковку в Санкт-Петербурге можно оплатить через приложение «Парковки Москвы».

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