Москва, 19 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Приложение для мобильных телефонов «Парковки Москвы» платиновым призером международной премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Приложение «Парковки Москвы» получило премию в номинации «Приложение для информации"‎. Жюри оценило сервис с точки зрения удобства, функциональности и простоты для пользователей.

Онлайн-сервис для смартфонов — это самый удобный способ оплатить парковку. Его скачали 5 млн раз. В конце 2021 года приложение «Парковки Москвы» заработало в тестовом режиме в Санкт-Петербурге.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 28 декабря 2021 года парковку в Санкт-Петербурге можно оплатить через приложение «Парковки Москвы».

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