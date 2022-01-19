Джакарта, , 08:58 — REGNUM Индонезия решительно осуждает атаку беспилотников, нанесенную ОАЭ, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В результате теракта, ответственность за который взяла на себя группировка в Йемене, погибли по меньшей мере три человека.

«Индонезия глубоко сожалеет о недавней атаке беспилотников на Абу-Даби, которая привела к жертвам среди гражданского населения и материальным потерям», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Индонезия призывает положить конец всем формам насилия в отношении гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Жозе Тавареш встретился с представителями Минэкономразвития России.

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