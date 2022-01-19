Баку, 19 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Территории Нагорного Карабаха, перешедшие в ходе войны под контроль Баку, пока могут посещать только азербайджанские граждане. Об этом сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гуметов.

ИА REGNUM Вид из Шуши на Степанакерт

«На нынешнем этапе в Карабах могут ездить только граждане Азербайджана, — сказал чиновник. — Граждане смогут провести в месте назначения несколько часов».

Гуметов отметил, что пока туристам в Нагорном Карабахе не будут разрешать остаться на ночь в связи с вопросами безопасности. Посетить эти территории разрешается только раз в течение года.

В города Шуша и Агдам будут ходить автобусы. Пассажиры обязаны иметь при себе QR-код о ковид-статусе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.