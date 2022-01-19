Севилья, Испания, , 08:53 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Алавесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Бетиса» дубль оформил нападающий Борха Иглесиас. Ещё по голу забили полузащитник Серхио Каналес и форвард Хуанми.

На сегодняшний день «Бетис» занимает третье место в чемпионате Испании, в активе команды 37 очков. «Алавес» идёт на 18-м месте с 17 очками.

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