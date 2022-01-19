Москва, 19 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. До восьми градусов мороза ожидается в Москве 19 января, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

Синоптики рассказали, что ситуацию с погодой определит слабовыраженный гребень антициклона, в вечернее время — тёплый атмосферный фронт, который сопровождается натеканием многослойной облачности. При этом температура вернётся в климатическое русло.

В столице будет облачно с прояснениями, вечером снег. Столбики термометров опустятся до восьми градусов мороза, в Подмосковье — до десяти. Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.