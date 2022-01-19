Мехико, , 08:51 — REGNUM Показатели товарооборота между Россией и Мексикой достигли рекордных значений, превысив $3 млрд за восемь месяцев 2021 года. Об этом заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

«Максимальный объем товарооборота за последние пять—семь лет был зафиксирован 2018 году: $2,942 млрд. Так вот, в прошедшем году, по данным нашей российской таможенной статистики, только за январь — август, за восемь месяцев, товарооборот перевалил за $3 млрд и составил $3,051 млрд», — цитирует его RT.

По его словам, основными российскими экспортными товарами в Мексику являются металл и металлические изделия, а также продукция химической промышленности и древесина.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января министр культуры России Ольга Любимова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что российский кинематограф достиг успеха в Латинской Америке.

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