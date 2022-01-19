Сеул, 19 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. С 19 по 22 января спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок совершит официальный визит Шри-Ланку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе поездки представитель Южной Кореи встретится со спикером парламента Шри-Ланки Махиндой Япа Абейвардена и премьер-министром страны Махиндой Раджапаксе.

Ожидается, что представители двух стран обсудят возможное подписание соглашения по охране редких минеральных ресурсов, предотвращение двойного налогообложения, и расширение участия южнокорейских компаний в проектах Шри-Ланки.

Пак Бён Сок также обратится к правительству Шри-Ланки с просьбой поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.