Брайтон, Великобритания, , 08:49 — REGNUM «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Челси» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. На 60-й минуте защитник «Брайтона» Адам Уэбстер восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 29 очков. «Челси» идёт на третьем месте с 44 очками.