Новосибирск, , 08:48 — REGNUM Неизвестные разослали на личную электронную почту новосибирцев письма о наличии задолженности и необходимо её погасить. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

«В письме гражданина предупреждают о необходимости погасить долг до определенного срока и предлагают тут же оплатить её, нажав, на кликабельную кнопку «оплатить», — предупредили в ведомстве. — УФССП России по Новосибирской области не делает рассылки гражданам».

В управлении просят при получении сообщения о наличии задолженности проверить информацию на официальном сайте УФССП РФ и на сайте госуслуг.