Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:47 — REGNUM На Ямале собака напала на беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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В ямальском городе Лабытнанги на улице собака напала на женщину, которая ждёт ребёнка. Будущая мать была травмирована.

По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц горадминистрации, ответственных за содержание в приютах безнадзорных животных.

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