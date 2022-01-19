Астана, 19 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Сотрудники Управления пограничного контроля при Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана в аэропорту Нур-Султана задержали двух казахстанских граждан, которые пытались улететь в Россию. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

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По данным ведомства, мужчин подвергли дополнительной проверке из-за их подозрительного поведения. В багаже у них нашли ножи, кастеты и наручники. На телефонах задержанных были видеозаписи с мест беспорядков в Алма-Ате.

«Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, по информации комендатуры Алама-Аты на 18 января, в городе с начала антитеррористической акции задержали 2748 человек. Их подозревают в нападении на граждан и правоохранителей, мародёрстве и других преступлениях в ходе массовых беспорядков.