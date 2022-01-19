Москва, 19 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Москве подведены итоги конкурса «Цифровые вершины». Премию получил проект команды из Тульской области с применением искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на портале мэра столицы.

geralt Искусственный интеллект

Лучшим региональным AI-решением в сфере государственного управления стал голосовой робот «Николай». Он круглосуточно консультирует граждан по разным вопросам, умеет записывать на прием в МФЦ и уточняет статус исполнения услуг.

Всего в конкурсе участвовали 16 регионов России. В Москве на сегодняшний день сосредоточено более двух третей ИКТ-отрасли России, в столице реализуется больше 70 решений на основе ИИ.

Как сообщало ИА REGNUM, «Цифровые вершины» — первая национальная награда в области информационных технологий, поощряющая лучшие отечественные решения. Конкурс проводится с 2016 года.

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