Вашингтон, 19 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Объём вложений России в ценные государственные бумаги США по итогам ноября 2021 года сократился за месяц на $1,311 млрд и составил $2,409 млрд. Это следует из опубликованных 18 января данных Минфина США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Вложения России в госдолг США ещё к весне 2018 года достигали $96 млрд. В результате резких сокращений их уровень снизился в апреле — до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. Несмотря на периодические временные увеличения вложений, в мае 2020 года они составляли уже $5,39 млрд.

В настоящее время самым крупным держателем госбумаг США является Япония, вложившая в американский госдолг порядка $1,3 трлн. На втором месте кредиторов обосновался Китай с суммой около $1,08 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, объём вложений России в ценные госбумаги США по итогам октября сократился за месяц на $198 млн и составил $3,720 млрд.