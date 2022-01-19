Горно-Алтайск, 19 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай двоих сотрудников регионального управления Росреестра задержали за коррупцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, возбуждено два уголовных дела, в том числе за «получение взятки в крупном размере».

Ksonline.ru Взятка

По предварительным данным, с января 2018 года по декабрь 2021-го подозреваемые получали деньги от риелторов агентств недвижимости Горно-Алтайска за ускорение регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН. Кроме того, они давали выписки из госреестра, информацию о запретах, арестах и так далее. Общая сумма полученных ими взяток составила 350 тыс. рублей.

«Накануне по месту жительства и рабочих местах фигурантов уголовных дел проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, банковские карты, денежные средства, технические средства связи. В настоящее время получены признательные показания от всех фигурантов уголовных дел», — отметили в ведомстве.